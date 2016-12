Årets Ottadøl 2016

... 7. klasse på Loar skule i Lom.

Det er fyrste gongen at heideren blir ei heil gruppe til del.

Sjuandeklassingane i Lom får prisen fordi dei gjennom alle år på skulen har synt spesiell omsorg og omtanke for ein medelev.

Lars Fyrun er fødd med ein genfeil som gjer han liten av vokster og har nedsett hørsel. Dette har ikkje hatt noko å seia for honom i skulesamanheng eller på fritida. Lars har vore ein av gjengen.

Mor Laila og far Kjell kan ikkje få fullrost klassekameratane eller skulen nok.

– Dei er så svære. Lars er inkludert i alt, og det kontaktlærar Torill Horten og dei andre elevane har gjort for Lars er heilt enormt. At kvardagen og skuledagen til Lars har gått så bra, har klassa og Loar skule alle ære for - at han er ein av alle. Å bli møtt slik fører til stor takksemd, seier foreldra.

Lars har store fysiske utfordringar og har mellom anna vore gjennom11 ryggoperasjonar.

7. klasse på Loar vart måndag føremiddag overraska med diplom og ein sjekk på 10.000 kroner av Kristin Lonbakken frå banken og Asta Brimi frå Fjuken.

Kronene skal klassa bruke til kva dei vil.

Det er sjette gongen Sparebank1 Lom og Skjåk og Fjuken deler ut heideren Årets Ottadøl.

Tidlegare Årets Ottadøl: Frode Aurmo, Iselin Jonassen, Jan Erik Bråten Sandum, Tor Gaute Jøingsli og Rune Borgan Isaksen.