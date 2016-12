Handballjenter æra Tor

Vågåhallen er ein kjent arena for Tor Andvord når det gjeld ymse arrangement.

Torsdag kveld var han invitert til hallen utan å ane kva som venta han. Det som såg ut som ein tom idrettshall, vart fort forandra da åtte handballjenter storma bana med nisseluer og ein stor bukett i armane.

Handballjentene ville ære Tor Andvord for at han skapar noko for ungdom under 18 år. Som «Haraball» som var arrangert i november, der det var 15-årsgrense.

Ein overraska og rørt Andvord tok imot buketten. Med på kjøpet fekk han eit kamprop frå jentene; «Tor er den aller beste».