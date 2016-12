Føreslegne endringar i organiseringa av Sykehuset Innlandet vil svekke akuttberedskap, traumemottak og indremedisin på sjukehuset i Lillehammer. Dette har mellom anna ført til at fagdirektøren, Toril Kolås, har slutta tvert, det faglege miljøet på Lillehammer er opprørte og folk i og rundt mjøsbyen har engasjert seg.

Styret skal ta stilling til endringsforslaget torsdag, og nå har også ordførarane i Nord-Gudbrandsdalen engasjert seg.

Dei skriv i eit brev til styreleiar Anne Enger at det vekkjer uro når den medisinske fagdirektøren går så kraftig ut mot forslaga fordi ho meiner delar av endringane ikkje er forsvarleg i eit pasientperspektiv.

– Når i tillegg reaksjonane tydeligvis også er sterke i fagmiljø elles, meiner vi styret gjer lurt i å setja ein fot i bakken, står det mellom anna i brevet - som alle dei tre ottadalsordførarane stiller seg bak.

– Dette er viktig for oss lengst unna. Vi skal ha tillit til styret, men her kan det skje endringar som særleg vil kunne gå ut over oss, seier både ordførar Elias Sperstad i Skjåk og kollegaen i Lom, Bjarne Eiolf Holø.

Også Iselin Jonassen i Vågå seier eit klart «ja» på at ho støttar innhaldet i brevet.