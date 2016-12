T-skjorte med klar bodskap

Den siste veka har Synnøve Øygarden på Veistadhjørnet kafé i Vågåmo gått kledd i raud T-skjorte med teksta som ein stille protest til sentrumsplanen og Coop si utbygging på Brustugujordet.

– Julenissen har eg slutta å tru på. Eg blir glad om eg kan byrja å tru på politikarane att, seier Synnøve Øygarden.

Tysdag 13. desember skal Vågå kommunestyre behandle kommuneplanen sin arealdel 2016-2027.

Vedtaket i kommunestyret skal leggjast ut til 2. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Rådmannen skriv i saksutgreiinga at det har vore lagt ned eit stort arbeid med å definere den indre sentrumssona, og det er utarbeidd ein handelsanalyse frå Vista Analyse.

Rådmannen meiner at avgrensing av indre sentrumssone i forslag til kommuneplanen sin arealdel er i tråd med føringar sett i «regional plan for attraktive byer og tettstader». Rådmannen vil difor tilrå at indre sentrumssona blir uforandra sidan behandlinga i kommunestyret 25. oktober 2016.

Kommunestyret har møte i Sjårdalen samfunnshus.