Det var like etter klokka åtte fredag morgon at politiet fekk melding om at ein personbil hadde køyrt av vegen på riksveg 15, ved Eidefossen aust for Lalm.

Det var ein person i bilen, som har køyrt i retning Otta og køyrt av vegen på venstre side. Føraren, ei ung lokal jente, er køyrt til sjukehuset på Lillehammer.